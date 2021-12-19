Абрамович купил самый дорогой частный самолет в России

Роман Абрамович купил себе новый самолет — Boeing 787-8 Dreamliner. Его ориентировочная стоимость составляет 350 миллионов долларов, что делает борт самым дорогим частным самолетом в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники на авиарынке.

По информации Forbes, всего у авиакомпаний в мире есть 250 таких самолетов, но для личных нужд такие огромные лайнеры используют очень редко. Dreamliner Абрамовича построили в 2015-м для частного швейцарского авиаоператора Privateair, но так и не передали ему. В 2019 году самолет начали оснащать в соответствии с запросами российского миллиардера. По данным Flight Radar, самолет прилетел из Базеля (Швейцария) в Москву 18 декабря 2021-го. Источник Forbes рассказал, что в лайнере есть место для 50 пассажиров, включая гостей, охрану и обслуживающий персонал. О деталях внутренней отделки пока ничего не известно.

В начале ноября стало известно, что Абрамович решил продать другой свой самолет — Boeing 767-300ER — за 100 миллионов долларов. Самолет был произведен в 2003 году, а эксплуатироваться начал с 2007-го, и тогда обошелся покупателю в 315 миллионов долларов. Он может вместить до 34 пассажиров. У самолета есть еще одна отличительная черта. Споттеры — фотографы, занимающиеся съемкой самолетов, — называют его «Бандитом» за черную полосу у кабины пилотов, напоминающую очки или маску. Кроме того, на нем была установлена противоракетная система.

В Boeing есть три гостевые спальни, столовая, читальный зал и гостиная. В воздухе он провел 7080 летных часов, выполнив 1954 цикла (взлет-посадка). Однако с поиском нового владельца могут быть сложности: покупатели в этом сегменте очень требовательные и хотят, чтобы в их самолетах были индивидуальные интерьеры, которые отличались бы от других.

Ранее в декабре сообщалось, что структура Millhouse Абрамовича купила в Геленджике участок с заброшенным стадионом «Спартак». Предыдущим владельцем территории была краснодарская компания «Рамо-М». Недвижимость площадью 2,2 гектара расположена в 100 метрах от Черного моря. Ранее планировалась, что на месте стадиона построят торгово-развлекательный комплекс. Стоимость территории оценили в 300-400 миллионов рублей, а объем необходимых инвестиций в строительство — в 4-4,5 миллиарда рублей.