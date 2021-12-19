Арбенина оценила Бузову и ее творчество после просмотра клипа

Российская вокалистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина оценила Ольгу Бузову и ее творчество после просмотра клипа. Мнение об исполнительнице она высказала «Сберзвуку», передает StarHit.

Арбенина заявила, что знает Бузову и «прекрасно воспринимает ее творчество». Кроме того, она видела клип певицы. «Он был очень розовый, одна из последних песен», — рассказала 47-летняя рокерша.

StarHit также отметил, что Арбенина в последнее время часто появляется на светских мероприятиях в обществе поп-исполнителей. «Ее нередко можно заметить на мероприятиях, где собираются отечественные знаменитости, и звезда прекрасно себя там чувствует», — пишет издание.

Ранее вокалистка «Ночных снайперов» пожаловалась, что на фоне пандемии COVID-19 талантливые и начинающие артисты потеряли шанс стать знаменитыми, а музыкальную сферу заполнили «пустышки». «Но опять же, повторяю, это абсолютно не страшно: пустышки — они и есть пустышки, которые очень быстро заканчиваются, нет смысла на них даже обращать внимание», — заявила Арбенина.

В октябре Бузову подвергли критике со стороны фанатов. Певица показала в Instagram отрывок из клипа на песню «Спойлер». На размещенных кадрах было видно, как 35-летняя знаменитость танцевала в откровенных нарядах. Ее запечатлели в кожаных лосинах, кроп-топе, оголяющем живот, и светлом тренче. Подписчики не оценили ее внешний вид и творчество. «Все песни и кривляния на один лад», — высказывались они.