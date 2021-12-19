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Бывший соратник Зеленского обвинил его в деградации

Экс-глава офиса Зеленского Богдан заявил, что президент не научился управлять страной

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент Украины Владимир Зеленский так и не вышел за рамки собственного фильма «Слуга народа» и, будучи реальным руководителем страны, продолжает играть ту же роль. Об этом экс-глава офиса лидера республики Андрей Богдан заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, выдержки из которого публикует издание «Гордон».

По словам бывшего соратника, у Зеленского никогда не было другой жизни — он не работал ни на больших предприятиях, ни на государственной службе.

«Большая моя трагедия — он так и не научился [управлять страной]. Он деградирует в этом плане. Он поднимался, поднимался, поднимался, а потом всех, кто понимает бюрократический язык, поувольнял и дальше снимает свои фильмы», — обвинил его Богдан, добавив, что со сложившимися обстоятельствами ничего нельзя сделать.

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Собеседник Гордона добавил, что государственную деятельность украинский президент рассматривает как работу над сюжетом и картинкой. «Все время врет. Он [считает, что] не врет — он играет. Для него задача — понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились — все: его [то, что происходит] дальше не интересует. Картинка красивая? Красивая. Людям понравилось? Понравилось. Похлопали? Похлопали. Все, он свое дело сделал», — заключил он.

Ранее Богдан напомнил, как в начале президентского срока он «вытаскивал в люди» главу государства и гулял с ним по Киеву. Он также рассказал, как украинский президент ездил на его электромобиле Tesla и сломал колесо, за это Богдан назвал Зеленского козлом и сукой.

Андрей Богдан ушел в отставку 11 февраля 2020 года. На его место пришел советник Зеленского Андрей Ермак. Отмечалось, что причиной увольнения стал затянувшийся личный конфликт Богдана с президентом Украины. Позднее Богдан поблагодарил Зеленского за свое увольнение и отметил, что рад не иметь отношения к хаосу, в который глава республики бросает страну.

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Варвара Кошечкина
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