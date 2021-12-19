Российские лыжники выиграли бронзу на этапе Кубка мира

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали по итогам командного спринта на четвертом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу в гонке одержала вторая норвежская команда. Первый коллектив Норвегии финишировал вторым. Россияне выиграли бронзу по итогам спринта с отставанием в 0,62 секунды. Большунов и Ретивых — бронзовые призеры чемпионата мира в данной дисциплине.

В начале гонки Большунов сломал палку. Он проехал с поврежденным инвентарем больше половины круга. В финальной гонке участвовала только одна российская команда. Другой коллектив в составе Дениса Филимонова и Федора Назарова не сумел пробиться в итоговую гонку.

Этап Кубка мира проходит в немецком Дрездене. Он завершится 19 декабря.