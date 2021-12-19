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Песков рассказал о смертях от COVID-19 в администрации президента

Песков: сотрудники администрации президента и их родственники тоже умирают от коронавируса

Фото: Reuters

Сотрудники администрации президента и их родственники тоже умирают от коронавируса, признался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

«Сотрудники администрации президента и их родственники тоже умирают от COVID, какую-то часть людей стараемся переводить на дистанционную работу», — приводит его слова Telegram-канал телеканала «Звезда». При этом Песков уверен, что самого Путина коронавирусом никто не заразит: для избежания подобного принимается достаточно мер. «Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?» — цитирует его ТАСС.

Противников вакцинации Песков назвал «опасными дураками». В ответ на вопрос, как одним словом можно описать людей, которые не ставят прививку и агитирует других отказаться от вакцинации глава Минздрава Михаил Мурашко в ответ на этот же вопрос заявил, что подобные призывы — это «неразумные действия».

По данным оперштаба на 19 декабря, в России за сутки выявили 27 967 новых случаев коронавируса. Общее число заражений в стране с начала пандемии достигло 10 214 790.

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Платон Щукин
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