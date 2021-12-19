Песков назвал противников вакцинации «опасными дураками»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции «опасными дураками». Об этом сообщает ТАСС.

Своим мнением он поделился в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1». «Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — сказал Песков в ответ на вопрос, как одним словом можно описать людей, которые не ставят прививку и агитируют других отказаться от вакцинации.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ответ на этот же вопрос заявил, что подобные призывы — это «неразумные действия». По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, так делают «люди, пораженные страхом».

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал антипрививочников информационными террористами. Главный врач городской клинической больницы № 67 Андрей Шкода

описал таких людей словосочетанием «воинствующее невежество».

Ранее в декабре врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что бороться с известными антиваксерами и пытаться их переубедить «бесполезно». По его словам, он много лет имеет дело с противниками вакцинации. «Мракобеса и человека без головы не убедит никакая красная зона», — подчеркнул он.