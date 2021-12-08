Доктор Мясников рассказал о бесполезности борьбы с антиваксерами

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что бороться с известными антиваксерами и пытаться их переубедить «бесполезно». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? «Всегда будут несогласные» Некоторые россияне отрицают коронавирус и не хотят прививаться. Как их переубедить?

Мясников отметил, что очень просто относится к данному вопросу. По его словам, он много лет борется с противниками вакцинации. Врач также добавил, что их пропаганда крайне вредна и опасна. «Мракобеса и человека без головы не убедит никакая красная зона», — подчеркнул доктор.

24 ноября главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников.

Позже главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко прокомментировал состоявшуюся встречу. Вечорко рассказал, что визит антипрививочников была запланирована на 27 ноября. Противники вакцинации приехали в больницу, где медики показали им свою работу изнутри. Врач объяснил, что для посещения красной зоны визитеров попросили надеть средства индивидуальной защиты, однако большинство пришедших отказались соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Вечорко также отметил наигранность и смех в поведении приглашенных, а также хамство перед одним из пациентов. В тот момент медик сказал, что «мы закрываем эту тему».

