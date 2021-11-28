Врач оценил встречу с известными антипрививочниками в красной зоне

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, красную зону которой пригласили посетить известных противников вакцинации от коронавируса, прокомментировал состоявшуюся встречу. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что попытка диалога с посетителями провалилась.

Отсутствие диалога

Вечорко рассказал, что встреча с антипрививочниками была запланирована на 27 ноября. Противники вакцинации приехали в больницу, где медики показали им свою работу изнутри. Главврач ГКБ №15 оценил состоявшуюся встречу: по его мнению, диалог на ней просто отсутствовал.

Диалога-то нет, один негатив. Я понял, что это бесполезно Валерий Вечорко Главный врач ГКБ №15

Отказ от масок

Врач объяснил, что для посещения красной зоны визитеров попросили надеть средства индивидуальной защиты, однако большинство пришедших отказались соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Вечорко отметил наигранность и смех в поведении приглашенных, а также хамство перед одним из пациентов. В тот момент медик сказал, что «мы закрываем эту тему».

Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались Валерий Вечорко Главный врач ГКБ №15

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По словам Вечорко, антипрививочники предложили лечить COVID-19 пенициллином. Он выразил мнение, что противники вакцинации приехали в красную зону не за правдой, а за славой.

Из-за отказа посетителей надеть маски «экскурсию» пришлось досрочно завершить. Заместитель главврача Олег Аверков добавил, что антипрививочники прошли через зеленую зону без средств индивидуальной защиты. Кроме того, у них отсутствовали результаты экспресс-теста на наличие коронавируса. Из-за этих факторов посетители представляли опасность для работников больницы.

С чего все начиналось

24 ноября главные врачи ковидных больниц России предложили известным противникам вакцинации посетить красные зоны больниц, где лечатся пациенты с COVID-19. Среди приглашенных — лидеры партий КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

11 российских медиков стали авторами письма к антипрививочникам

Медики подчеркнули, что знают позицию адресатов о вакцинации против COVID-19, однако сообщили о желании провести их «по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц». Авторы письма также выразили надежду, что после такой «экскурсии» приглашенные изменяет мнение о вакцинации и «меньше людей будет умирать».

Реакция приглашенных

Актриса Шукшина в ответ на открытое письмо пригласила медиков посетить «зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова». Кроме того, она призвала их обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить «вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах». Заявление актрисы поддержал ее коллега по цеху Бероев.

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Кучера в ответ на призыв врачей подчеркнул, что не является антипрививочником, однако выступает против обязательной вакцинации. «Я борюсь только с одним — не заставляйте никого», — отметил актер.

Музыкант Лоза также ответил на письмо, подчеркнув, что за свою жизнь «перехоронил предостаточно людей», поэтому посещение больницы его не удивит. Кинчев напомнил, что сам лечился от COVID-19 в «красной зоне». Он выразил благодарность врачам за помощь, но подчеркнул, что это не повлияет на его позицию о разделении людей на "чистых" и "не чистых" и принудительных медицинских процедурах.

Ранее Вечорко объяснил открытое письмо для антипрививочников. Он выразил уверенность, что некоторые из противников вакцинации могут изменить свое мнение. По мнению врача, некоторые люди не хотят прививаться, потому что не сталкивались с коронавирусом и не осознают его опасность в полной мере.