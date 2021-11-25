Лоза ответил на письмо врачей с приглашением в «красную зону»

Певец Юрий Лоза ответил на открытое письмо 11 российских врачей, в котором антипрививочников приглашали посетить «красную зону» больниц. Он написал в Facebook, что за свою жизнь «перехоронил предостаточно людей», поэтому такой экскурсией его не удивить.

«Возникает вопрос — тогда зачем звать здорового человека туда, где полно внутрибольничной инфекции? Другого ответа как заразить я не нашёл. Вот скажите, мне это надо? Я что, враг сам себе?» — добавил музыкант.

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Певец также заявил о недопустимости принудительных прививок.

Ранее главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

Актриса Мария Шукшина в ответ на предложение врачей посетить красную зону ковидной больницы пригласила медиков в «зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова».

Ее заявление поддержал актер Егор Бероев. Оскар Кучера пояснил, что не является антипрививочником, но выступает против принудительной вакцинации. Константин Кинчев напомнил, что лечился от COVID-19 в «красной зоне». Он поблагодарил врачей, но подчеркнул, что несмотря на это не собирается менять свое мнение насчет «разделения людей на "чистых" и "не чистых"» и «принудительных медицинских процедур».

