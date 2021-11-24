В Госдуме сочли открытое письмо врачей к антипрививочникам криком души

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев счел открытое письмо 11 российских врачей к антипрививочникам криком души. Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что медики, подписавшие обращение, сталкиваются с коронавирусом ежедневно и видят, что вакцина помогает.

«Это некий рубеж большого терпения со стороны врачей, которые обратились сегодня с открытым письмом. Все-таки это люди, которые ежедневно один на один выходят на поединок с вирусом... это крик души», — заявил парламентарий.

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Шхагошев добавил, что специалисты, через которых прошли тысячи тяжело больных коронавирусом пациентов, видят и тот кризис, который может усилиться в ближайшее время. Депутат заключил, что Госдума показывает пример по соблюдению мер борьбы с инфекцией и сделала все, что было возможно, в качестве профилактики.

Ранее главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

Авторы письма выразили надежду, что после такой «экскурсии» адресаты изменят свою позицию в отношении вакцинации и «меньше людей будет умирать». Один из подписантов, главный врач московской городской клинической больницы №15 Валерий Вечорко, выразил уверенность, что некоторые антипрививочники могут изменить свое мнение и оценить роль вакцинации.

