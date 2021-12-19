Участница «Детского Евровидения» от России прокомментировала свое выступление

Участница «Детского Евровидения» от России Таня Меженцева прокомментировала свое выступление на конкурсе, где она заняла седьмое место. Ее слова передает пресс-служба Академии Игоря Крутого, сообщает РИА Новости.

По словам 11-летней россиянки, выступая в финале, она чувствовала большую ответственность. «Ведь я представляла нашу большую страну. Конечно, я волновалась. Но у нас все получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером», — поделилась она.

Победительницей конкурса стала исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami («Ветер, ветер»), получив 224 балла. Российская участница, исполнившая песню Mon ami («Мой друг»), получила 124 балла и заняла седьмое место.

Перед финалом сообщалось, что у Меженцевой из-за простуды воспалились связки, врачи запретили ей напрягать голос. Конкурсантка простыла в самолете, в результате у нее возникли проблемы с голосом.