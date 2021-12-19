Британский министр по Brexit подал в отставку

Курирующий вопросы Brexit британский министр Дэвид Фрост подал в отставку, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на письмо переговорщика премьер-министру страны Борису Джонсону.

Предполагается, что министр покинет пост в январе 2022 года. По версии Sky News, Фрост не одобряет «направление политики правительства», включая высокие налоги, обязательства по сокращению выбросов и коронавирусные ограничения.

Планы Фроста также подтвердило агентство Reuters. Министр по переговорам с Европейским союзом (ЕС) выразил сожаление, что о его будущей отставке стало известно сейчас. «При этих обстоятельствах будет правильным, если я напишу заявление о немедленном уходе в отставку», — подчеркнул он.

В течение 2,5 лет Фрост занимался переговорами с ЕС в области Brexit, в частности, по проблематике Северной Ирландии. По версии издания Daily Mail, министр сомневался, что принятие новой экономической модели из-за коронавируса принесет выгоду от Brexit.

Джонсон направил Фросту ответное письмо, в котором поблагодарил его за работу и выразил надежду, что тот еще продолжить служить на благо страны. Премьер также указал на успехи, достигнутые в процессе Brexit и переговорах с ЕС по торговому соглашению и североирландскому протоколу.

Ранее сообщалось, что в Британии разочаровались в сделке Джонсона по Brexit. В частности, Фрост заявлял, что северо-ирландский протокол непоследователен и расплывчат.