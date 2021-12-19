Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно

Суд в Ненецком автономном округе (НАО) приговорил к трем годам лишения свободы условно Юрия Жданова, отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Ивана Жданова, по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом со ссылкой на слова его адвоката Владимира Воронина сообщает ТАСС в воскресенье, 19 декабря.

Уточняется, что Жданову также назначен двухлетний испытательный срок. На время апелляционного периода он будет находиться под подпиской о невыезде, а после того как приговор вступит в силу, ему будет запрещено менять постоянное место жительства без предварительного уведомления госорганов и периодически нужно будет являться на регистрацию.

15 декабря сообщалось, что прокурор попросил приговорить к трем годам заключения отца экс-главы ФБК Юрия Жданова за мошенничество и служебный подлог. По данным следствия, занимавший пост заместителя председателя жилищной комиссии в рабочем поселке Искателей в Ненецком автономном округе Жданов состоял в близких и дружеских отношениях с депутатом поселкового совета Ветровой и ее матерью.

В 2019 году Ветрова была незаконно включена в списки граждан, которые могут претендовать на получение жилья, и при содействии Жданова ей была выделена квартира.