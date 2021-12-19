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Выдачу бизнесмена Клюшина США назвали охотой на россиян

Посольство РФ: Выдача Швейцарией Клюшина — очередной эпизод охоты Вашингтона на россиян

Фото: Shutterstock

В российском посольстве прокомментировали экстрадицию российского бизнесмена Владислава Клюшина из Швейцарии в США. В диппредставительстве это назвали очередным эпизодом охоты Вашингтона на россиян в третьих странах, передает ТАСС.

«Глубоко разочарованы решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи, которая произошла 18 декабря, гражданина России В.Д.Клюшина, находившегося под арестом с 21 марта по экстрадиционному запросу США», — прокомментировал пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

О выдаче Клюшина стало известно в субботу, 18 декабря. Его арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают выдачи россиянина. Предпринимателя обвиняют в торговле секретной информацией.

Адвокаты Клюшина направили жалобу в ЕСПЧ. А Российское посольство направило ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии. В документе говорилось, что до вынесения решения ЕСПЧ экстрадиция должна быть приостановлена.

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Платон Щукин
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