Фармацевт рассказала об опасности популярного болеутоляющего

Кодеинсодержащие обезболивающие лекарства могут быть опасны для здоровья. Об этом британской Daily Express рассказала фармацевт Джулия Геррини (Giulia Guerrini).

По ее словам, подобные препараты следует принимать не дольше трех дней и только в случае крайней необходимости. В противном случае, особенно без контроля со стороны врача, могут развиться проблемы с печенью, почками и поджелудочной железой.

Еще одной опасностью кодеина является привыкание к нему. Зависимость от таких лекарств способна привести к проблемам с психикой.

В июне вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов предупредил, что при приеме лекарств необходимо предварительно изучить инструкцию по применению препарата. На многих препаратах написано, что при их приеме не рекомендуется управлять транспортными средствами. «Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин, в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он еще присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание», — сказал он.

Ранее врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал «Ленте.ру», что существуют лекарственные средства, которые напрямую могут повлиять на человека и вызвать у него состояние одурманивания. По словам эксперта, к таким препаратам относятся опиоидные анальгетики, в том числе морфин и кодеин. Эти лекарства назначает врач, но некоторые пациенты принимают их без назначения. Чтобы в случае необходимости доказать назначение, гражданин должен иметь на руках заключение врача с печатями и подписями и рецепт.