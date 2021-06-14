Эксперт назвал запретные для водителей лекарства

Автомобилистам при приеме лекарств необходимо предварительно изучить инструкцию по применению препарата, предупредил в эфире радио Sputnik вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов.

На многих препаратах написано, что при их приеме не рекомендуется управлять транспортными средствами. «Есть лекарства, которые содержат, например, кодеин, в тестах на наркотики он покажет то же, что героин. Сейчас во многих лекарствах от него избавляются, меняют формулу, но вдруг где-то залежи старых лекарств или в каких-то он еще присутствует, то есть в любом случае стоит обратить внимание», — сказал он.

Также эксперт предостерег от вождения после приема лекарств на спиртовой основе и с фенобарбиталом, например корвалола. В таком случае анализ покажет и алкогольное, и наркотическое опьянение, причем «наркотик» будет определять в крови как минимум неделю после приема.

7 июня врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал «Ленте.ру», что существуют лекарственные средства, которые напрямую могут повлиять на человека и вызвать у него состояние одурманивания. По словам эксперта, к таким препаратам относятся опиоидные анальгетики, в том числе морфин и кодеин. Эти лекарства назначает врач, но некоторые пациенты принимают их без назначения. Чтобы в случае необходимости доказать назначение, гражданин должен иметь на руках заключение врача с печатями и подписями и рецепт.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов предупредил россиян о риске лишиться водительских прав «ни за что». Он рассказал, что такое наказание может наступить в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под которым законодатель понимает не только алкогольное или наркотическое опьянение. Кроме того, вызванное употреблением психотропных веществ состояние тоже может быть признано опьянением.