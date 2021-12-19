Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Вулверхэмптон
Сегодня
17:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
17:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Милан
Сегодня
22:45 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|18-й тур
Спорт

«Ливерпуль» отказался от подписания контрактов с невакцинированными футболистами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил об отказе от игроков без вакцинации

Фото: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп озвучил принципиальную позицию для клуба в отношении невакцинированных футболистов. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летний специалист заявил, что клуб откажется от подписания контрактов с невакцинированными футболистами. Он отметил, что, хотя и заставить спортсменов что-либо сделать проблематично, в рамках трансферного рынка многие игроки без прививки столкнутся с проблемами в поисках новой команды.

Клопп убежден, что невакцинированный игрок — угроза для всего коллектива. «Да, он не хочет быть угрозой. Конечно, такой футболист не думает, что ему плевать на всех, но он тем не менее опасен», — добавил он.

На данный момент трое футболистов «Ливерпуля» могут быть заражены коронавирусом. Виргил Ван Дейк, Фабинью и Кертис Джонс уже пропустили матч против «Ньюкасла».

Клопп выступает за вакцинацию от COVID-19. Он считает прививку обязательной с точки зрения человеческой морали.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал о гнетущих Путина показателях смертности от COVID-19 в России
В Кремле назвали сроки признания ВОЗ вакцины «Спутник V»
Названа причина массовой драки Дедов Морозов в Москве
Российские лыжники выиграли бронзу на этапе Кубка мира
РФПИ допустил бесплатную поставку «Спутника V» в Африку
Собянин высказался о новых ограничениях по COVID-19 перед Новым годом в Москве
Абрамович купил самый дорогой частный самолет в России
Песков рассказал о смертях от COVID-19 в администрации президента
Суд арестовал мужа укравшей миллионы из российского банка кассирши
В центре Гамалеи заявили о возможности бесконечно вакцинироваться «Спутником V»
Песков ответил на вопрос о плане действий на случай болезни Путина
Бывший соратник Зеленского обвинил его в деградации
Песков назвал противников вакцинации «опасными дураками»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter