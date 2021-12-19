«Ливерпуль» отказался от подписания контрактов с невакцинированными футболистами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп озвучил принципиальную позицию для клуба в отношении невакцинированных футболистов. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летний специалист заявил, что клуб откажется от подписания контрактов с невакцинированными футболистами. Он отметил, что, хотя и заставить спортсменов что-либо сделать проблематично, в рамках трансферного рынка многие игроки без прививки столкнутся с проблемами в поисках новой команды.

Клопп убежден, что невакцинированный игрок — угроза для всего коллектива. «Да, он не хочет быть угрозой. Конечно, такой футболист не думает, что ему плевать на всех, но он тем не менее опасен», — добавил он.

На данный момент трое футболистов «Ливерпуля» могут быть заражены коронавирусом. Виргил Ван Дейк, Фабинью и Кертис Джонс уже пропустили матч против «Ньюкасла».

Клопп выступает за вакцинацию от COVID-19. Он считает прививку обязательной с точки зрения человеческой морали.