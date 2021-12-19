Подозреваемый в поджоге в японской Осаке мешал людям убежать из горящего здания

Число жертв пожара в японском городе Осака возросло до 24 человек. Как сообщил телеканал NHK, мужчина, подозреваемый в поджоге, мешал людям убежать из горящего здания, не выпускал их, закрывая собой выход.

На загоревшемся четвертом этаже восьмиэтажного здания в торговом квартале располагалась клиника терапевтической и психологической помощи. По свидетельствам очевидцев, человек, предположительно один из пациентов, совершил поджог с помощью жидкости, которую принес с собой в бумажном пакете.

Огонь перекрыл выход на лестницу и к лифту, это был единственный путь к спасению. Люди пытались спрятаться во внутренних помещениях, где отравились угарным газом.

Следователи произведи осмотр здания и сняли материалы с камер видеонаблюдения. Записи свидетельствуют о том, что мужчина стоял у входа, широко раскинув руки, и препятствовал выходу из здания.

Из пострадавших 17 мужчин и 11 женщин в живых осталось лишь четверо. В том числе в медучреждении находится 61-летний Танимото Сигэо — сам подозреваемый.

Пожар в Осаке начался около 10 утра по местному времени 17 декабря, загорелся весь четвертый этаж здания. К месту происшествия прибыло около 70 пожарных машин и машин скорой помощи. Ранее сообщалось о 19 погибших, остальные пострадавшие находились в критическом состоянии.

