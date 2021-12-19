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Назван способ освоить Марс

Космонавт Корниенко назвал Луну перевалочной базой для освоения Марса и Солнечной системы

Фото: Pixabay

Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко заявил, что Луна может стать перевалочным пунктом для дальнейшего освоения Марса и Солнечной системы, сообщает URA.RU.

Корниенко назвал Луну ближайшим соседом и добавил, что к ней проще и дешевле добраться. Кроме того, на ней безопаснее и быстрее построить базу, насколько это возможно. Космонавт назвал Луну способом освоить Марс, Солнечную систему, а также изучить природные ископаемые.

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«Но это все дела далеко идущих дней, привести туда все эти заводы пока из области фантастики. Тем не менее Луна на настоящий момент остается самым интересным и реальным объектом», — подчеркнул Корниенко.

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко добавил, что выход на планеты даст много новой, пока недоступной информации. По его мнению, человечество только начинает изучить планеты, поскольку наиболее полные данные можно получить только контактным способом.

«Наша задача — приступить к очередному этапу изучения планет, в том числе, в Солнечной системе. Наиболее простым по достижению является спутник Земли — Луна», — отметил Борисенко.

Ранее в России рассказали о строительстве домов на Луне. Предполагается, что в основу заселения Луны и Марса может лечь технология 3D-печати.

Марина Совина
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