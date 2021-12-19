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В России заявили о полном контроле НАТО над ЕС в сфере военной безопасности

Замглавы МИД России Грушко: ЕС в сфере военной безопасности под полным контролем НАТО

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Евросоюз (ЕС) в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО. Его заявление в воскресенье, 19 декабря, приводит ТАСС.

Так он прокомментировал слова официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано, который сообщил, что Евросоюз в ответ на предложения Кремля по гарантиям безопасности предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

«На сегодняшний день амбиции играть обстоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения», — сказал Грушко. Он отметил также, что позиция США по гарантиям безопасности будет определяющей в диалоге с Североатлантическим альянсом.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о намерении НАТО обсудить предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

17 декабря МИД России опубликовал проекты предложений по гарантиям в сфере безопасности для НАТО и Вашингтона. Альянс призвали не рассматривать Россию в качестве противника. В проектах также уточнялось, что важно не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения на восток.

Позднее в беседе с «Лентой.ру» представитель НАТО заявил, что Альянс готов к конструктивным переговорам с Россией в ближайшем будущем.

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Евгения Куликова
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