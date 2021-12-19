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Спорт

Звезда YouTube отправил бывшего чемпиона UFC в глухой нокаут

Блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в их втором поединке

Кадр: SHOWTIME Sports / Youtube

Американский YouTube-блогер Джейк Пол одержал очередную победу в боксе, нокаутировав бойца смешанного стиля (MMA) Тайрона Вудли. Видео решающего эпизода схватки доступно на YouTube-канале SHOWTIME Sports.

Звезде YouTube удалось досрочно завершить бой с Вудли в шестом раунде. Пол отправил оппонента в глухой нокаут ударом справа. После попадания Вудли рухнул на канвас лицом вниз.

Пол во второй раз одержал победу над Вудли. В их первом поединке он добился результата судейским решением. Вудли известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 39-летний американец становился чемпионом промоушена в полусреднем весе.

Изначально, Пол должен был провести поединок с профессиональным боксером британцем Томми Фьюри — младшим братом известного тяжеловеса Тайсона Фьюри. Однако блогер лишился соперника накануне поединка. Вудли согласился заменить Фьюри.

Также на счету Пола победа над Беном Аскреном, который также выступал в UFC.

Николай Костюков
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