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Баку передал Еревану 10 военных

Госкомиссия Азербайджана заявила о передаче Армении десяти военных при посредничестве ЕС

Фото: Shutterstock

Азербайджанская сторона сообщила о передаче Армении 10 военнослужащих армянского происхождения при посредничестве ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную комиссию по делам пленных, пропавших без вести и заложников.

«Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в кяльбаджарском направлении», — уточнили в госкомиссии. Ранее в декабре Баку передавал Еревану еще 10 военнослужащих, а взамен получил карту минных полей в Нагорном Карабахе.

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В середине декабря в Брюсселе прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча прошла при посредничестве главы Европейского Совета Шарля Мишеля.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. 16 ноября 2021 года на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана завязались бои. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Азербайджанская сторона оценила свои потери в семь погибших и десять раненых. Обстановку удалось стабилизировать в тот же день.

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Платон Щукин
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