Раскрыты подробности переговоров Алиева и Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Брюсселе. Подробности встречи раскрыл председатель Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

Трехсторонняя встреча прошла в Брюсселе. Согласно заявлению Мишеля, Алиев и Пашинян заверили в приверженности реализации достигнутых ранее при посредничестве России договоренностей по Карабаху. Также главы двух государств договорились о восстановлении железнодорожных линий с соответствующими мерами пограничного и таможенного контроля.

Кроме того, стороны обсудили ключевые существующие и перспективные торгово-экономические партнерские отношения между ЕС, Арменией и Азербайджаном, а также обсудили намерение Евросоюза создать «экономическую консультативную платформу для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и расширения экономического сотрудничества в регионе».

Ранее Алиев и Пашинян договорились с президентом России Владимиром Путиным до конца 2021 года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками. Стороны подписали совместное трехстороннее заявление.

В ноябре Алиев и Пашинян договорились о прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией на уровне министров обороны. Она призвана стать механизмом для предотвращения инцидентов.

16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана завязались бои. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Азербайджанская сторона оценила свои потери в семь погибших и десять раненых. Обстановку удалось стабилизировать в тот же день.