Армения и Азербайджан договорились о прямой линии связи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о прямой линии связи на уровне министров обороны. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета, опубликованном по результатам телефонных переговоров председателя Евросовета Шарля Мишеля с лидерами двух стран.

Отмечается, что линия прямой связи призвана стать механизмом для предотвращения инцидентов.

Помимо этого лидеры стран договорились встретиться в Брюсселе в саммит Восточного партнерства, чтобы обсудить ситуацию в регионе и пути преодоления существующей напряженности.

16 ноября на границе Сюникской области Армении и Кельбаджарского Азербайджана завязались бои. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Азербайджанская сторона оценила свои потери в семь погибших и десять раненых. Обстановку удалось стабилизировать в тот же день.