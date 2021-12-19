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Женщина узнала о своей беременности во время родов

В Великобритании женщина родила ребенка, не зная о своей беременности

Фото: Pixabay

Жительница Великобритании узнала о своей беременности в тот момент, когда ей уже предстояло рожать ребенка, сообщает Daily Star. По ее словам, все время до родов у нее не было явных признаков беременности.

Женщина уверяет, что у нее стабильно приходили месячные, а также заявила об отсутствии каких-либо недомоганий, возникающих у будущих матерей. 36-летняя британка жила обычной жизнью и даже поехала отдыхать со своим 52-летним мужем на Сицилию.

«Однажды у меня начались мучительные боли. Я подумала, что это пищевое отравление, поэтому пошла в больницу. Они осмотрели меня и сказали: "У вас роды!"», — рассказала она.

Оказалось, что у нее была так называемая скрытая беременность, когда организм не проявляет признаков наступившего зачатия или когда его симптомы можно трактовать по-другому. Она призналась, что сначала у нее было отрицание того, что с ней произошло, однако чуть позже она поняла, что это счастье в ее жизни.

Ранее в Канаде врач обнаружил ребенка в печени у женщины. Педиатр Майкл Нарви показал снимок УЗИ, на котором видно, что плод прикреплен к печени. Он объяснил, что снимок принадлежит 33-летней пациентке, у которой развилась внематочная беременность.

Марина Совина
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