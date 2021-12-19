Европа захотела сорвать переговоры по безопасности

Северная Европа и Прибалтика захотели сорвать переговоры о гарантиях безопасности. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что желание этих стран участвовать в переговорах было изъявлено не просто так. В связи с этим главы министерств обороны Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Швеции и Финляндии заявили о «неприемлемости российских требований».

«По этой причине основные переговоры о гарантиях безопасности должны вестись Россией и США», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что у стран Восточной и Северной Европы нет ударного потенциала, угрожающего России, тогда как США им располагают. «Ни от одной страны НАТО, кроме США, не зависят полеты американских стратегических бомбардировщиков около границ России или размещение на Украине американских ракетных систем. И это зависит только от США», — добавил он.

Пушкову кажется, что если Россия достигнет таких договоренностей с США, то соглашение с НАТО не понадобится заключать «за его бессмысленностью».

Ранее стало известно, что Москва крайне разочарована реакцией США и стран НАТО относительно российских предложений о гарантиях безопасности. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия рассчитывала на более явные сигналы от западных партнеров.

17 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с предложениями России, но отказались вести переговоры по данному вопросу в Европе за неимением партнеров из Европейского союза.

МИД России показал проекты предложений по гарантиям в сфере безопасности для НАТО и Вашингтона. Альянс призвали не рассматривать Россию в качестве противника. В проектах также уточнялось, что важно не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения на восток.