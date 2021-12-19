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В России стартовали испытания дрона-радара для разведки наземных целей

В России проводятся летные испытания дрона-радара разведки различных наземных целей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей. Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией "Кронштадт" на базе разведывательно-ударного беспилотника "Орион"», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас проводятся летные испытания дрона-радара.

Он также уточнил, что дрон оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС, которая позволяет вести разведку различных наземных целей, включая радиотехническую разведку источников излучения, например зенитных ракетных комплексов противника.

Также источник заявил, что такой аппарат также может выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА. «Предусмотрено введение дрона в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена», — сказал он.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева сообщило, что в 2021 году на внешний рынок вышел разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э», который заинтересовал иностранных заказчиков.

Марина Совина
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