Уничтожение российским «Орионом» беспилотника впервые показали на видео

Уничтожение цели российским беспилотником «Орион» показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала студия журналиста телеканала «Россия 1» Александра Рогаткина.

В подписи к видео сообщается, что события происходили на полигоне в Крыму, где «Орион» в ходе воздушного боя с высоты четыре километра сбил управляемой ракетой беспилотник вертолетного типа. «Впервые военное ведомство заявляет о том, что российские беспилотники обладают возможностями истребителя и могут уничтожать вражеские дроны», — пишут авторы ролика.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева сообщило, что в 2021 году на внешний рынок вышел разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э», который заинтересовал иностранных заказчиков.