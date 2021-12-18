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Уничтожение российским «Орионом» беспилотника впервые показали на видео

Беспилотник «Орион» сбил управляемой ракетой цель вертолетного типа

Уничтожение цели российским беспилотником «Орион» показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала студия журналиста телеканала «Россия 1» Александра Рогаткина.

В подписи к видео сообщается, что события происходили на полигоне в Крыму, где «Орион» в ходе воздушного боя с высоты четыре километра сбил управляемой ракетой беспилотник вертолетного типа. «Впервые военное ведомство заявляет о том, что российские беспилотники обладают возможностями истребителя и могут уничтожать вражеские дроны», — пишут авторы ролика.

В ноябре РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева сообщило, что в 2021 году на внешний рынок вышел разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э», который заинтересовал иностранных заказчиков.

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Иван Потапов
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