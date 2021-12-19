Сборная России по хоккею снова сыграет в форме СССР

Хоккеисты сборной России сыграют в матче Кубка Первого канала против финнов в форме сборной СССР. Фото из раздевалки доступны в Telegram-аккаунте «Комсомольской правды».

19 декабря российским хоккеистам предстоит проведение заключительного матча Кубка Первого канала — второго из четырех этапов Еврохоккейтура. Как и в предыдущих встречах турнира, отечественные спортсмены снова выйдут на лед в форме сборной СССР.

На этот раз ретро-форма напоминает комплект, в котором выступала советская сборная образца 1964-1968 годов. В этой экипировке советские хоккеисты выиграли две Олимпиады.

В матче с Канадой, Швецией и Чехией отечественные хоккеисты также выступали в ретро-форме и одержали победы. Это связано с тем, что Федерация хоккея России отмечает 75-летие данного вида спорта. В декабре 1946-го в СССР состоялись первые матчи чемпионата страны.