Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о повышении сестры Ким Чен Ына

Сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон получила назначение на более высокую должность

Фото: Reuters

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, по всей видимости, была повышена в должности. Об этом стало известно южнокорейскому агентству «Рёнхап».

Так, журналисты обратили внимание на то, что в сообщениях Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в которых освещались мероприятия, приуроченные к годовщине смерти предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира, Ким Ё Чжон упоминалась среди восьми действующих членов политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Кроме того, сестра действующего лидера страны была запечатлена рядом с тремя политиками, входящими в состав политбюро.

По мнению агентства, все это может свидетельствовать о том, что Ким Ё Чжон получила более высокую должность — пост члена Политбюро или по крайней мере заместителя.

Официальных сообщений по этому поводу не было.

Ким Ё Чжон являлась членом политбюро КНДР с 2017 года. Однако в январе 2021-го стало известно, что в обновленный состав руководящего органа страны она не вошла. Тогда СМИ предполагали, что подобное решение может сигнализировать о том, что Ким Ё Чжон, долгое время считавшаяся вторым человеком в стране, утратила былое влияние и власть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названы новые симптомы омикрон-штамма коронавируса
В РПЦ рассказали о проблемах у устроившего взрыв в подмосковной гимназии
Бывший чемпион UFC прокомментировал поражение от звезды YouTube нокаутом
Учительница в российской школе ударила ученика после обращения на «ты»
Россияне забросали мусором машину такси
Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию
Стало известно о повышении сестры Ким Чен Ына
Раскрыты подробности об убийстве и сожжении бизнесмена в Новой Москве
Звезда YouTube отправил бывшего чемпиона UFC в глухой нокаут
Россияне дали советы по общению с мошенниками
Вдова погибшего в Анкаре посла Карлова поделилась воспоминаниями о муже
Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон
Российские ученые оценили версию о разработке омикрона биохакером
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter