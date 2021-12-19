Стало известно о повышении сестры Ким Чен Ына

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, по всей видимости, была повышена в должности. Об этом стало известно южнокорейскому агентству «Рёнхап».

Так, журналисты обратили внимание на то, что в сообщениях Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в которых освещались мероприятия, приуроченные к годовщине смерти предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира, Ким Ё Чжон упоминалась среди восьми действующих членов политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Кроме того, сестра действующего лидера страны была запечатлена рядом с тремя политиками, входящими в состав политбюро.

По мнению агентства, все это может свидетельствовать о том, что Ким Ё Чжон получила более высокую должность — пост члена Политбюро или по крайней мере заместителя.

Официальных сообщений по этому поводу не было.

Ким Ё Чжон являлась членом политбюро КНДР с 2017 года. Однако в январе 2021-го стало известно, что в обновленный состав руководящего органа страны она не вошла. Тогда СМИ предполагали, что подобное решение может сигнализировать о том, что Ким Ё Чжон, долгое время считавшаяся вторым человеком в стране, утратила былое влияние и власть.

