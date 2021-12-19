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В Сочи из-под земли вырвался 23-метровый фонтан воды

После оползня в Сочи поврежден магистральный водопровод, из-под земли вырвался гейзер

В Хостинском районе Сочи после сошедшего оползня из-под земли вырвался сильный столб воды. По данным очевидцев, высота стихийного фонтана достигла 23 метров, что сравнимо с восьмиэтажным домом. Запись публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах ролика видно, как мощный столб воды бьет из-под земли посреди жилых многоэтажных домов. На записи также показано, что подобный гейзер выше крыш ближайших зданий.

Уточняется, что в городе сошел оползень, повредивший магистральный водопровод. После этого местные жители, которые вышли на улицу Горно-Стрелковой, неожиданно заметили во дворе столб воды. Горожане из-за этой аварии временно остались без воды в домах.

По данным местного водоканала, на месте уже работает специальная бригада, которая в скором времени устранит все неполадки.

Ранее стало известно, что в небе над Сочи заметили необычные и очень редкие облака-асперитас, похожие на морские волны. На записи, снятой очевидцем, было видно огромное «шероховатое» облако, повисшее над домами и сопками.

Варвара Кошечкина
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