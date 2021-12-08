Россиянин снял редкие и похожие на волны моря облака в Сочи

Россиянин заметил в Сочи редкие облака, похожие на волны, и решил снять их на видео

В небе над Сочи заметили необычные и очень редкие облака-асперитас, похожие на морские волны. Россиянин решил заснять природное явление на видео и поделился им с подписчиками в Instagram.

На записи видно огромное «шероховатое» облако, повисшее над домами и сопками. При этом со стороны солнечный свет пробивается через облака, освещая сочинские постройки. В это время автор ролика, Вячеслав Вейсер, стоит на балконе вместе с ребенком. Управляя дроном, он также смотрит на необычное небо.

«Сегодня в Сочи застали крайне редкое явление облака-асперитас! Словно море парит в небе!» — подписал он короткий ролик.

В комментариях пользователи сети оценили видео с природным явлением. «Ух, какая неземная красота!», «Мне сначала показалось, что это море», — заявили подписчики.

Согласно данным, asperitas (асперитас) — это особенная черта некоторых облаков, когда видна их четкая и волнистая структура, а также неоднородная толщина. Такие облака при определенном освещении выглядят очень необычно и иногда даже зловеще.

Ранее фотограф также запечатлела в Уральских горах на западе Свердловской области редкое природное явление — световые столбы. Тем временем жители этого же региона засняли на видео огромное ледяное «блюдце» идеальной формы, которое вращается по кругу в реке.

В ноябре россиянам перечислили самые необычные явления природы, которые можно заметить на территории страны зимой. В списке самых интересных оказались северное сияние, застывшие водопады и фонтаны, «ледяные иглы», солнечное гало и «блюдца» на воде.