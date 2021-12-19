SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был осуществлен в 22:58 по времени восточного побережья США (06:58 мск). Спутник связи Турции массой около 4,5 тонны выведут на геостационарную орбиту высотой около 35,7 тысячи километров. Ожидается, что его будут эксплуатировать не менее 15 лет.

Это был второй запуск SpaceX за последние сутки. До этого с площадки на базе американских ВВС Ванденберг (штат Калифорния) в 04:42 по местному времени (15:42 мск) состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink.

8 января SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Спутник, предназначенный для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета, начнет работать во второй половине 2021 года. Он станет четвертым турецким аппаратом на орбите.