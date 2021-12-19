Бывший чемпион UFC прокомментировал поражение от звезды YouTube нокаутом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тайрон Вудли прокомментировал поражение от звезды YouTube блогера Джейка Пола в боксерском поединке. Его слова на пресс-конференции после боя передает MMA Junkie.

«Еще не конец. Ребята, не смотрите на меня так, этими грустными глазами. Мне тоже приходилось прикладывать людей. В определенный момент, вам придется говорить о Джейке с уважением», — сказал 39-летний американец.

Ранее стало известно, что Пол нокаутировал Вудли в их втором поединке по правилам бокса. Американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), согласился выйти на замену после того, как с поединка снялся британский боксер-профессионал Томми Фьюри. Вудли — бывший чемпион UFC в полусреднем весе.

Вудли удерживал пояс чемпиона UFC с лета 2016-го до весны 2019-го. Он утратил титул, уступив Камару Усману, который по-прежнему является чемпионом организации.