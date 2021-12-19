Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах беженцев

Сбежавший в Белоруссию и попросивший политического убежища польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что участвовал в убийствах польскими пограничниками нелегальных мигрантов. Об этом он признался в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял», — рассказал он. По его словам, пограничники расстреливали не только мигрантов — жертвами силовиков также стали два волонтера, пытавшихся помочь беженцам.

О пересечении польским солдатом белорусской границы стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что накануне военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко 1996 года рождения, дезертировавший из 11-го Мазурского артиллерийского полка, был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Он попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

Позднее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что сбежавшего в Белоруссию Чечко необходимо расстрелять. «Преступник, дезертир. Пуля в голову и разжалование. Извините, но иначе и быть не может», — призвал к казни поляк.