В Киеве заявили о минировании железнодорожных вокзалов

В Киеве неизвестный заявил о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает компания «Укржелдорога», передает ТАСС.

В настоящий момент движение поездов не приостановлено, и они курсируют согласно расписанию. При этом работа вокзалов ограничена, а посадка пассажиров проходит по резервным схемам. Уточняется также, что сейчас здания проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

По данным агентства, подобные сообщения о минировании разных зданий в Киеве и по всей Украине появляются довольно часто. ТАСС уточняет, что в ноябре уже приходилось экстренно выводить пассажиров и местных работников с Центрального, Южного и Дарницкого вокзалов. Позднее стало известно, что сообщения были ложными.

В начале ноября белорусскому суду в Минске во время заседания по уголовному делу анархиста и блогера Николая Дедка доложили о возможной бомбе в здании. В итоге процесс был приостановлен, а на место были вызваны саперы.

Ранее также стало известно о «минированиях» по всей стране. Белорусскому СК пришли сообщения о заложенных в разных объектах инфраструктуры бомбах. После проведения проверки информацию назвали ложной.