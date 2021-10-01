Белорусские спецслужбы рассказали о «минированиях» по всей стране

Спецслужбы Белоруссии получили ложные сообщения о минированиях по всей стране, об этом рассказало издание БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет государства.

Материалы по теме «Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны

Как отметили в ведомстве, по результатам первых проверок государственных зданий взрывные устройства найдены не были. О каких именно учреждениях идет речь, следователи раскрывать не стали. В пятницу, 1 октября, поступила информация о минировании нескольких вузов в Минске, а также Национальной библиотеки Белоруссии. В Витебске из-за подобных сообщений из различных учреждений эвакуировали более пяти тысяч человек.

Кроме того, звонок с угрозой минирования поступил посольству Белоруссии в Вене. На территории дипломатического представительства сотрудники австрийской полиции провели спецоперацию.

Анонимное послание о заложенной бомбе в посольстве Белоруссии также получила милиция столицы Киргизии — Бишкека.