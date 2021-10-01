В посольстве Белоруссии в Вене провели спецоперацию из-за угрозы терроризма

Посольству Белоруссии в Вене поступила информация об угрозе минирования, после чего на территории дипломатического представительства сотрудники австрийской полиции провели спецоперацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Кристофера Верняка.

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По словам правоохранителя, все действия по ликвидации террористической угрозы проводились в согласии с белорусскими дипломатами. Верняк отметил, что после обыска всей территории посольства угроза минирования не подтвердилась. Он также добавил, что следователи Федерального ведомства Вены по защите конституции и борьбе с терроризмом расследуют обстоятельства данного инцидента.

Слова сотрудника полиции Вены подтвердил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. «Целый ряд белорусских загранучреждений по электронной почте получили сообщение о минировании», — сказал он, добавив, что угрозы оказались ложными.

1 октябре анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в посольстве Белоруссии также получила милиция столицы Киргизии. Управление внутренних дел страны позже сообщило, что информация оказалась ложной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько заявлений касательно угроз национальной безопасности государства. В частности, он выразил уверенность в том, что функционировавшие на территории республики прозападные СМИ, некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО) занимались террористической деятельностью под демократическими лозунгами и стремились подорвать общественную стабильность в Белоруссии.