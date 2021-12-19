Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Вулверхэмптон
0:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ньюкасл Юнайтед
0:4
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Тоттенхэм Хотспур
2:2
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Милан
0:1
2-й тайм
live
Наполи
Италия - Серия А|18-й тур
Спорт

Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2022 года

Глава UFC Уайт заявил, что самым ожидаемым в 2022 году будет бой между Ганом и Нганну

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время пресс-конференции после турнира UFC Fight Nignt 199 высказался о самом ожидаемом поединке 2022 года.

Уайт заявил, что хочет увидеть бой между тяжеловесами — французом Сирилом Ганом и камерунцем Фрэнсисом Нганну, которые находятся на пике своей карьеры. «Один из них скользкий, отлично работает на ногах, у другого есть удар разрушительной силы. Что может быть лучше?» — назвал плюсы поединка глава UFC.

Бой Нганну и Гана состоится 22 января на UFC 270 в Анахайме. Последний поединок камерунец провел в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Летом он не сможет защитить титул, поэтому руководство UFC организовало бой за временный титул, победителем которого стал Ган.

На счету 35-летнего Нганну 16 побед и три поражения в поединках по правилам смешанных единоборств. 31-летний Ган победил в десяти боях из десяти.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийствах беженцев
Чешский президент поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса
Биолог рассказала о способности омикрона запускать смертельные болезни
Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса
Пара сломала перила на улице и возмутила россиян
ЕС захотел участвовать в переговорах России и США по гарантиям безопасности
В украинском городе упала главная новогодняя елка
Российский бизнес пожаловался на нехватку работников
Вирусолог рассказал о сроках смерти от коронавируса
В Москве задержан подозреваемый в убийстве жены и тещи
Митингующих против Зеленского детей угостили конфетами
Трамп рассказал о неуважении России к США
Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter