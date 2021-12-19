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В Москве задержан подозреваемый в убийстве жены и тещи

Подозреваемый в двойном убийстве на Каширском шоссе задержан на юге Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мужчина, подозреваемый в двойном убийстве на Каширском шоссе задержан, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации пресс-службы московского МВД, мужчину задержали на юге Москвы. Предполагается, что нападавший до смерти забил свою жену и тещу и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что тела двух человек обнаружены в квартире на Каширском шоссе в столице. Причиной убийства стал бытовой конфликт. Тела мамы и бабушки обнаружила малолетняя девочка. Спасателям пришлось вскрывать замок в квартире.

Марина Совина
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