Обыск в тайнике у кассирши из Ачинска попал на видео

В Красноярском крае обыск в тайнике у обвиняемой в краже 23 миллионов рублей кассирши из Ачинска попал на видео; стражи порядка изъяли два миллиона рублей. Запись в понедельник, 20 декабря, публикует МВД Медиа.

На кадрах видно, как в гараже рядом с банкой с солеными огурцами полицейский пересчитывает обнаруженные пятитысячные купюры. Также на видео показано, как сотрудники правоохранительных органов увозят автомобиль, принадлежащий мужу подозреваемой кассирши, который также является фигурантом дела.

Ранее сообщалось, что Ачинский городской суд избрал меру пресечения подозреваемой. Женщину арестовали по ходатайству следствия. Суд заключил ее под стражу на 1 месяц и 24 дня.

14 декабря кассирша сдалась полиции после уговоров матери. Она скрывалась больше недели после кражи. Было возбуждено уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

8 декабря стало известно, что в Ачинске ведется поиск кассира местного банка Анны Григорьевой, скрывшейся, по версии следствия, с 23 миллионами рублей. В ходе ревизии в кредитной организации обнаружили недостачу 15 миллионов рублей, более 49 тысяч долларов и примерно столько же евро.

