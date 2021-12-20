Россияне смогут обратиться в Генпрокуратуру через приложение

У Генеральной прокуратуры России появится мобильное приложение для оперативной коммуникации с гражданами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Разработка собственной информационной системы обойдется ведомству в 10,5 миллионов рублей. Реализацией проекта займется экс-глава «Рунетсофта» Анастасия Артемьева, работы должны быть выполнены до марта 2022 года.

Пользователи смогут подавать обращения в ведомство через мобильное приложение. Также граждане получат доступ к новостям и актуальной информации об изменениях в законодательстве. Кроме того, система будет иметь доступ к местонахождению пользователя, благодаря чему на встроенной карте будет отражаться ближайшее отделение. Идентификацию будет проходить посредством ввода код-пароля или биометрию.

Как отмечают эксперты, данный проект должен обеспечить возможность быстрой подачи заявлений.

Ранее Минцифры подготовило поправки к законопроекту о биометрической системе, которые позволят сдавать биометрию через мобильное приложение на смартфонах.