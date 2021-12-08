Биометрию россиян захотели собирать через смартфоны

Минцифры подготовило поправки к законопроекту о биометрической системе, которые позволят сдавать биометрию через мобильное приложение на смартфонах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, пишет «Коммерсантъ».

Документ, регулирующий возможность упрощенной самостоятельной сдачи данных в Единую биометрическую систему, может быть рассмотрен Госдумой уже на следующей неделе. Собеседник издания объяснил, что нововведение призвано прорекламировать удобство технологии и побудить граждан сдавать слепки полноценной биометрии офлайн. В свою очередь в Минцифры и ЦБ заверили в полной безопасности передачи и использования таких данных.

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Россияне, которые пожелают предоставить образцы своего голоса и фотографию, смогут пользоваться ограниченным кругом цифровых услуг. Среди них — отдельные банковские операции, оплата проезда в транспорте, системы контроля управления доступом на отдельные территории, а также заключение абонентских договоров на услуги. При этом Шадаев уточнил, что подобная биометрия не будет являться полноценным средством идентификации. Впрочем, с ее помощью можно будет авторизовываться на портале госуслуг.

Ранее эксперты предупредили россиян о неизбежной утечке биометрических данных. Так, тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин подчеркнул, что на данный момент достаточных мер для надежного сбора, хранения и обработки этой информации просто нет. Поэтому использовать ее следует только в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты.

Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что утечка биометрии — самое страшное, что может произойти, потому что она в состоянии сломать жизнь человека.