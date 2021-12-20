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Австрия ужесточила правила въезда для российских туристов из-за коронавируса

С 20 декабря в Австрии для иностранных туристов вводится правило «2 П+»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Австрии ужесточили правила посещения страны для иностранцев, в том числе россиян, с 20 декабря из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, для прибывающих в страну туристов вводится обязательное правило «2 П+» (привит, переболел и имеется отрицательный результат ПЦР-теста).

«Если при въезде у путешественника отсутствует отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, то его ждет немедленная отправка на карантин на 10 дней. Его можно закончить после получения отрицательного результата ПЦР-теста, но не раньше, чем на пятый день после начала изоляции», — говорится в сообщении МИД Австрии.

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При этом отмечается, что новое правило не распространяется на беременных, транзитных пассажиров, школьников, лиц, приезжающих по работе в международные организации, на людей с противопоказаниями к вакцине и тех, кто получил бустерную дозу прививки. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на COVID-19.

Кроме того, в АТОР в напомнили, что непривитым россиянам, а также тем, кто вакцинирован отечественными препаратами, по прибытии в республику необходимо пройти 10-дневный карантин, который можно завершить по истечении пяти суток, получив еще один отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли раскрыли самые бюджетные страны для горнолыжного отдыха на новогодние каникулы для российских путешественников. Ими стали Болгария, Румыния и Сербия. Выгоднее всего в это время года получится отдохнуть в Болгарии.

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Валентина Процкова
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