В Госдуме оценили сообщение об указе Байдена по предотвращению атаки на Украину

Американский президент Джо Байден знает, что никакого вторжения России на Украину не будет. Кроме того, он уже говорил, что не собирается отправлять войска США для поддержки украинского режима. Такую оценку дал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, президент Соединенных Штатов, скорее всего, просто решил «опустить штору на глаза» украинских и части европейских политиков. В данном случае речи о подготовке предотвращения «вторжения» не идет, уточнил депутат.

Как отметил Белик, будет «создана кипа документов» и, вероятно, какое-нибудь подразделение США из Варшавы переместится в Гданьск. Однако никакого приближения наступательных вооружений и мощных заслонов на границе не ожидается, заключил депутат.

Ранее Джо Байден заявил, что у его администрации есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить вторжение России на Украину. Стало известно, что глава Белого дома поручил своей команде использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного столкновения.