Российский иммунолог назвал сроки выздоровления от COVID-19

Амбулаторные больные с COVID-19 в среднем выздоравливают спустя две недели, а оказавшиеся в больнице с инфекцией выздоравливают через месяц, такие сроки назвал URA.ru российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Некоторые люди тяжело справляются с заражением коронавирусом. Если им удается выжить, то у них остается целый букет заболеваний, добавил врач.

Болибок пояснил, что в среднем смерть наступает через три недели после начала COVID-19. В целом, по его словам, те же сроки возникают и при других вирусных заболеваниях.

«У кого-то наступает быстрее — молниеносная форма, у кого-то дольше. У кого дольше — обычно не само заболевание вызывает смерть, а осложнения от этого заболевания», — пояснил иммунолог.

Также он объяснил, что показатели могут меняться в зависимости от штамма коронавирусной инфекции. К примеру, при заражении разновидностью дельта госпитализация может потребоваться на третий-четвертый день.

Ранее Болибок сообщил, что волна заболеваемости при омикрон-штамме коронавируса будет в два раза мощнее, чем то, что было при дельте.

Он отметил, что число выявленных случаев COVID-19 зависит еще и от того, будут ли доступны ПЦР-тесты в необходимом количестве. Иммунолог объяснил, что в некоторых регионах заболеваемость растет до определенной цифры, а потом останавливается по причине исчерпания мощности тестирования в лабораториях.