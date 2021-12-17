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Россиянам предсказали «умноженную на два» волну заболеваемости при омикроне

Иммунолог Болибок: волна заболеваемости от омикрона будет в два раза мощнее, чем от дельты

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Волна заболеваемости при омикрон-штамме коронавируса будет в два раза мощнее, чем то, что было при дельте. Об этом заявил российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит URA.RU.

«То, что было раньше, можно умножить на два совершенно спокойно. Те же 80 тысяч заболевших ежедневно, вероятно, будут», — предсказал специалист.

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Он отметил, что число выявленных случаев COVID-19 зависит еще и от того, будут ли доступны ПЦР-тесты в необходимом количестве. Иммунолог объяснил, что в некоторых регионах заболеваемость растет до определенной цифры, а потом останавливается по причине исчерпания мощности тестирования в лабораториях.

Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко назвал время наступления «эры омикрон-штамма» в России. По его мнению, она начнется в январе 2022 года.

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Никита Абрамов
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