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Черчесов возглавил европейский клуб

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Венгерский «Ференцварош» объявил о начале сотрудничества с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщается в Twitter команды.

58-летний специалист возглавил команду ранее 20 декабря. Условия контракта пока не разглашаются. Россиянин сменил на этом посту австрийца Петера Штегера.

18 декабря стало известно, что европейский клуб и специалист достигли договоренности. Отмечалось, что Черчесов будет представлен в качестве нового главного тренера команды в начале следующей недели.

Черчесов покинул сборную России летом после неудачного выступления на чемпионате Европы. Под руководством специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап. Его место занял Валерий Карпин.

Анастасия Борисова
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