Черчесов возглавил европейский клуб

Венгерский «Ференцварош» объявил о начале сотрудничества с бывшим тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщается в Twitter команды.

58-летний специалист возглавил команду ранее 20 декабря. Условия контракта пока не разглашаются. Россиянин сменил на этом посту австрийца Петера Штегера.

18 декабря стало известно, что европейский клуб и специалист достигли договоренности. Отмечалось, что Черчесов будет представлен в качестве нового главного тренера команды в начале следующей недели.

Черчесов покинул сборную России летом после неудачного выступления на чемпионате Европы. Под руководством специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап. Его место занял Валерий Карпин.