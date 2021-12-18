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Спорт

Черчесов согласовал условия контракта с европейским клубом

​​Index.hu: бывший тренер сборной России Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов согласовал условия контракта с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает ​​Index.hu

По информации источника, европейский клуб и специалист достигли договоренности. Отмечается, что Черчесов будет представлен в качестве нового главного тренера команды в начале следующей недели. При этом Черчесов бросил трубку, услышав вопрос журналиста Metaratings о возможности возглавить клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Черчесову со стороны сборной Польши и бельгийского «Антверпена». Позднее обе команды открестились от этой возможности.

Черчесов покинул сборную России летом после неудачного выступления на чемпионате Европы. Под руководством специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап. Его место занял Валерий Карпин.

Анастасия Борисова
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