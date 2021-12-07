Клуб из Европы отрекся от интереса к Черчесову

Бельгийский «Антверпен» не рассматривает кандидатуру Станислава Черчесова на пост тренера

В бельгийском «Антверпене» прокомментировали слухи об интересе клуба к бывшему тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Об этом сообщает Sport24.

Генеральный директор европейского клуба Свен Жак заявил, что бельгийцы не рассматривают кандидатуру 58-летнего специалиста. Он назвал эти слухи фейковыми новостями для агентов.

Ранее 7 декабря от интереса к Черчесову отреклись в сборной Польши. Футбольная ассоциация Польши довольна качеством работы нынешнего главного тренера команды Паулу Соузы.

Об интересе со стороны «Антверпена» сообщалось 4 декабря. Клуб занимает втрое место в чемпионате Бельгии после 17 матчей.

Черчесов покинул сборную России летом после неудачного выступления на чемпионате Европы. Под руководством специалиста национальная команда не сумела преодолеть групповой этап. Его место занял Валерий Карпин.